أسعار الذهب اليوم في الإمارات 21 يونيو 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع إحجام المستثمرين عن المجازفة بمبالغ ضخمة انتظارا لشهادة رئيس الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 228.56 درهم (62.23 دولار).

سعر الذهب عيار

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.99 درهم (54.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 171.42 درهم (46.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,108 درهم (1,936 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 228,557 درهم ( 62,235 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليتحرك في نطاق ضيق بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، إذ احجم المستثمرون عن المجازفة بمبالغ ضخمة قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1934.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1945.90 دولار للأوقية.