أسعار الذهب اليوم في الإمارات 21 سبتمبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.41 درهم (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.99 درهم (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.56 درهم (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,073 درهم (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,412 درهم ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ، مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1% إلى 1947 دولار للأوقية .