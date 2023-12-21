أسعار الذهب اليوم في الإمارات 21 ديسمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 240.23 درهم (65.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 210.21 درهم (57.24 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 180.18 درهم (49.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,471 درهم (2,034 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 240,234 درهم (65,414 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2036.60 دولار للأوقية.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2048.60 دولار.