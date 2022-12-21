أسعار الذهب اليوم في الإمارات 21 ديسمبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمى بدعم من انتعاش الدولار جزئيا ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 214.58 درهم (58.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 187.76 درهم (51.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 160.93 درهم (43.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,673 درهم ( 1,817 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 214,575 درهم (58,428 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.60 دولار.