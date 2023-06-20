أسعار الذهب اليوم في الإمارات 20 يونيو 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي غدا فى الكونجرس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.59 درهم (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.77 درهم (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.94 درهم (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,171 درهم (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,588 درهم ( 62,788 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1952.74 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد السوق في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1964.60 دولار.