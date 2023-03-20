أسعار الذهب اليوم في الإمارات 20 مارس 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة مصرفية دولية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 235.00 درهم (63.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.63 درهم (55.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.25 درهم (47.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,309 درهم (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 235,000 درهم ( 63,984 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليعوض بعض المكاسب وليمحو جزءا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1994.10 دولار.