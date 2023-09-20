أسعار الذهب اليوم في الإمارات 20 سبتمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين قرار المركزى الأمريكى بشأن الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.97 درهم (62.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.48 درهم (54.32 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.98 درهم (46.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,090 درهم (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,967 درهم ( 62,074 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الأربعاء، إذ يسيطر الحذر على المستثمرين قبل قرار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكن قد يفتح الباب لمزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1930 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.15% إلى 1951 دولار للأوقية.