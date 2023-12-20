أسعار الذهب اليوم في الإمارات 20 ديسمبر 2023.. المعدن الأصفر يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 295.22 درهم (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 258.32 درهم (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 221.42 درهم (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 9,181 درهم (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 295,217 درهم (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعومة بتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2053.20 دولار.