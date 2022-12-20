أسعار الذهب اليوم في الإمارات 20 ديسمبر 2022.. المعدن الثمين يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمى بدعم من ضعف الدولار وسط مخاوف مستمرة بشأن رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.83 درهم (57.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 185.36 درهم (50.47 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 158.88 درهم (43.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,588 درهم ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 211,830 درهم (57,678 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة % إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.