أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.83 درهم (63.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.48 درهم (55.95 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.12 درهم (47.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,303 درهم (1,989 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,827 درهم (63,942 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1991.80 دولار.