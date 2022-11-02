أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 نوفمبر 2022.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 195.61 درهم ( 53.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 171.17 درهم ( 46.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 146.71 درهم (39.94 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,084 درهم ( 1,656 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 195,615 درهم ( 53,257 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1655.00 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.