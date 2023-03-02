أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 مارس 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار، وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 216.70 درهم ريال (59.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 189.62 درهم (51.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 162.53 درهم (44.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6.739 درهم (1.835 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 216.701 درهم (59.000 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع صعود الدولار، فيما عزّزت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصلت لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1840.50 دولار.