أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 ديسمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعًا محققًا 3.4% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 244.68 درهم (66.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 214.10 درهم (58.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 183.51 درهم (49.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7.609 درهم (2,072 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 244.676 درهم (66.624 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد إلى أعلى مستوي على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول التي عززت ثقة المتعاملين في أن المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية، وأنه قد يخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2069.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % مسجلا 2089.7 دولار عند التسوية.