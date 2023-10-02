أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 أكتوبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما هبط سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 217.38 درهم (59.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 190.21 درهم (51.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 163.04 درهم (44.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,761 درهم (1,841 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 217,380 درهم ( 59,186 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي إذ سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا بفعل قوة الدولار، مع تفهم المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي بينما يترقبون بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1842.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من مارس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1858.60 دولار.