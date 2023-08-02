أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 أغسطس 2023.. عيار 21 يتقدم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.23 درهم (62.69 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.46 درهم (54.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.68 درهم (47.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,160 درهم (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,234 درهم ( 62,691 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1985.60 دولار.