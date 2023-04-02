أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 أبريل 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب فصلية فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 232.73 درهم (63.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 203.64 درهم (55.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 174.55 درهم (47.53 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,238 درهم (1,971 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 232,727 درهم ( 63,367 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس إلا أنها حققت ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.