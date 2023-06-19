أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 يونيو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.46 درهم (62.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.66 درهم (54.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.85 درهم (47.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,167 درهم (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,458 درهم ( 62,752 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة اليوم الإثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوحت بزيادات مستقبلية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1953.69 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1966.30 دولار.