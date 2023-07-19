أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.49 درهم (63.58 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.31 درهم (55.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.12 درهم (47.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,261 درهم (1,977 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,488 درهم ( 63,576 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة الذى استقر عند 1980 دولارا.