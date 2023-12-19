أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 ديسمبر 2023.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى المقرر صدورها هذا الأسبوع. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 295.22 درهم (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 258.32 درهم (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 221.42 درهم (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 9,181 درهم (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 295,193 درهم (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب تراجعا بالأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2038 دولار.