أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 ديسمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما استقر سعر الذهب العالمى إذ بدد احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه تراجع الدولار.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 212.30 درهم (57.80 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 185.77 درهم (50.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 159.23 درهم (43.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,603 درهم ( 1,798 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 212,302 درهم (57,804 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % ليسجل 1802.50 دولار.

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالى.