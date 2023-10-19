أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 أكتوبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمى وسط ارتفاع للطلب بسبب اضطرابات الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.42 درهم (62.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.62 درهم (54.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.82 درهم (47.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,166 درهم (1,951 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,423 درهم (62,743 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1959.70 دولار.