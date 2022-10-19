أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 أكتوبر 2022.. هبوط المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فى الإمارات ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع اكتساب الدولار بعض القوة فى حين تأثرت جاذبية المعدن النفيس بمسار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزى الأمريكى. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 192.93 درهم ( 52.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 168.82 درهم ( 45.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 144.70 درهم (39.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,000 درهم ( 1,634 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 192,933 درهم ( 52,527 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1654.80 دولار.

قال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي.جي “قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب”، مضيفا أنه نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن نهايته.