أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 أغسطس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس ، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 1.4%. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 223.24 درهم (60.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 195.34 درهم (53.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 167.44 درهم (45.59 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,943 درهم (1,891 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 223,243 درهم ( 60,788 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، لكن المعدن النفيس كان متجها لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي إذ عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1887.79 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلة انخفاضا أسبوعيا 1.4%.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1916.5 دولار.