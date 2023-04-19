أسعار الذهب اليوم في الإمارات 19 أبريل 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لتوجهات الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.78 درهم (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.56 درهم (55.71 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.34 درهم (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,271 درهم (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,781 درهم ( 63,662 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2016.20 دولار.