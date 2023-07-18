أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 يوليو 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.65 درهم (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.70 درهم (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.74 درهم (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,204 درهم (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,651 درهم ( 63,077 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وصعد سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1963.70 دولار.