أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 مايو 2023.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.46 درهم (63.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.28 درهم (55.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.10 درهم (47.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,261 درهم (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,457 درهم ( 63,595 دولار).

سعر الذهب العالمي

وشهد سعر الذهب العالمي تراجعا اليوم إذ تحركت أسعار المعدن الأصفر تحركا طفيفا بعدما‭‭‭ ‬‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1982.60 دولار.