أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 مارس 2023.. عيار21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 5.3 % ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 235.05 درهم (64.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.68 درهم (56.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.29 درهم (48.00 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,310 درهم (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 235,054 درهم (63,997 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 1960.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.2 % إلى 1965.70 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 5.3 % خلال الأسبوع المنصرم.