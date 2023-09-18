أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 سبتمبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما استقر سعر الذهب العالمي قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.51 درهم (61.95 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.07 درهم (54.21 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.63 درهم (46.46 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,075 درهم (1,927 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,506 درهم ( 61,949 دولار).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الإثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1946.10 دولار للأوقية.