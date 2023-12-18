أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 ديسمبر 2023.. مكاسب ضخمة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 295.22 درهم (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 258.32 درهم (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 221.42 درهم (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 9,181 درهم (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 295,217 درهم (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات الأمريكية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2032 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 2037 دولار للأوقية.