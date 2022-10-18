أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 أكتوبر 2022.. مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى الإمارات، لتتحرك فى نطاق ضيق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق الإمارات، فى الوقت الذى تباينت فيه أسعار الذهب العالمية إذ أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 195.21 درهم ( 53.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 170.82 درهم ( 46.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 146.41 درهم (39.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,071 درهم ( 1,653 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 195,214 درهم ( 53,148 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، رغم المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1658.50 دولار.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.