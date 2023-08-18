أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 أغسطس 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 223.48 درهم (60.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 195.55 درهم (53.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 167.61 درهم (45.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,950 درهم (1,893 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 223,479 درهم ( 60,852 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة ليصعد من أدنى مستوياته في 5 أشهر التى سجلها فى الجلسة السابقة مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية ، إلا أن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي بسبب مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1892.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1921.90 دولار.