أسعار الذهب اليوم في الإمارات 18 أبريل 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وترقب مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 236.42 درهم (64.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 206.87 درهم (56.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 177.32 درهم (48.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,353 درهم (2,002 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 236,419 درهم ( 64,383 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2011.10 دولار.