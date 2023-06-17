أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 يونيو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات الأسبوع إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.1% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.36 درهم (63.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.44 درهم (55.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.52 درهم (47.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,195 درهم (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,356 درهم ( 62,997 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1958.83 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1971.2 دولار.