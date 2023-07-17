أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 يوليو 2023.. المعدن النفيس يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط رهانات على إنهاء رفع الفائدة قريبا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.60 درهم (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.78 درهم (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.95 درهم (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,172 درهم (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,600 درهم ( 62,791 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى ، على الرغم من أن المستثمرين يراهنون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريبا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1952.35 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1956.20 دولار.