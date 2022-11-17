أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في الإمارات ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما استقرت أسعار الذهب العالمية مع انكماش الطلب على المعدن الثمين. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 208.56 درهم ( 56.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 182.49 درهم ( 49.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 156.42 درهم (42.59 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,486 درهم ( 1,766 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 208,557 درهم ( 56,781 دولار).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب العالمى اليوم الخميس مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية الذى سجل 1773.40 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1776.20 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية أمس الثلاثاء بعد أنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.