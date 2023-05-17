أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 مايو 2023.. عيار 24 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط قلق بشأن مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.32 درهم (63.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.04 درهم (55.84 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.74 درهم (47.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,287 درهم (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,322 درهم ( 63,814 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا اليوم الأربعاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر في ظل قلق المستثمرين بشأن المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وشهدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.