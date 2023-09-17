أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 سبتمبر 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.3% مكاسب أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.33 درهم (61.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.92 درهم (54.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.50 درهم (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,070 درهم (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,329 درهم ( 61,900 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليصعد بنحو 1%، مدعوما بضعف الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات تنفيذ إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، في حين تزايدت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية المزيد من الدعم، بحسب وكالة رويترز.