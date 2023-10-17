أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 أكتوبر 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.46 درهم (61.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.15 درهم (53.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.84 درهم (46.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,043 درهم (1,918 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,455 درهم (61,662 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات اقتصادية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول المرتقب خلال هذا الأسبوع، والذي قد يحدد مسارات رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1930.00 دولار.