أسعار الذهب اليوم في الإمارات 17 أكتوبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق الإمارات، متماشيا مع انتعاش أسعار الذهب العالمية بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 195.97 درهم ( 53.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 171.48 درهم ( 46.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 146.98 درهم (40.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,095 درهم ( 1,659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 195,969 درهم ( 53,354 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ، بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن رفع البنك المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 1655.90 دولار للأوقية ( الأونصة) ، بعدما انخفض أكثر من 3% الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو.

وزاد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1660.40 دولار.

قال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون إن الذهب ارتفع بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله الجمعة، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة باستمرار الصعود، لذا يبدو الأمر أشبه بكونه إعادة ضبط تقني”.