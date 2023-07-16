أسعار الذهب اليوم في الإمارات 16 يوليو 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 1.9% فى ختام معاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.90 درهم (62.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.04 درهم (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.17 درهم (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,181 درهم (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,895 درهم ( 62,871 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس الجمعة، محققًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.