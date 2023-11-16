أسعار الذهب اليوم في الإمارات 16 نوفمبر 2023.. عيار 24 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط توقعات بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.80 درهم (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.58 درهم (55.70 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.35 درهم (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,271 درهم (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,801 درهم (63,659 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1965.08 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1967.70 دولار.