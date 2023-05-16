أسعار الذهب اليوم في الإمارات 16 مايو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات البنك المركزي الأمريكي حول استمرار الفائدة المرتفعة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 237.33 درهم (64.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.67 درهم (56.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.00 درهم (48.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,381 درهم (2,010 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 237,329 درهم ( 64,630 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.40 دولار.