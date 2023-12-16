أسعار الذهب اليوم في الإمارات 16 ديسمبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى نهاية تعاملات أمس، لكنه حقق 0.8% مكاسب أسبوعية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.67 درهم (64.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 208.84 درهم (56.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 179.01 درهم (48.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,423 درهم (2,021 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,674 درهم (64,981 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلق سعر الذهب العالمى على انخفاض فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية مع تحول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2019.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 2035.70 دولار عند التسوية.