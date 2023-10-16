أسعار الذهب اليوم في الإمارات 16 أكتوبر 2023.. المعدن الثمين يهبط

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع تزايد المخاوف من احتدام صراع الشرق الأوسط، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 225.90 درهم (61.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 197.67 درهم (53.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.43 درهم (46.13 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,025 درهم (1,913 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 225,900 درهم (61,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد بلوغه أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1934.40 دولار للأوقية.