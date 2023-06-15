أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 يونيو 2023..المعدن النفيس ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى ربع عام مع صعود الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 228.04 درهم (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.54 درهم (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 171.03 درهم (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,092 درهم (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 228,037 درهم ( 62,093 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضا اليوم الخميس ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 1947.10 دولار.