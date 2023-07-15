أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 يوليو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 1.9%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.90 درهم (62.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.04 درهم (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.17 درهم (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,181 درهم (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,895 درهم ( 62,871 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع في نهاية تعاملات أمس الجمعة، محققا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة “رويترز”.

وشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً ليبلغ 1959.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) مرتفعاً 1.9% خلال الأسبوع المنقضى.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ليصل إلى 1964.00 دولاراً.