أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 مايو 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تباين سعر الذهب العالمي مع استمرار المخاطر الاقتصادية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.24 درهم (64.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 208.46 درهم (56.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.68 درهم (48.66 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,409 درهم (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,236 درهم ( 64,878 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعها على مدى ثلاث جلسات.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2018.20 دولار للأوقية.