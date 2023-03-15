أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 مارس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 224.62 درهم (61.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 196.55 درهم (53.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 168.47 درهم (45.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,986 درهم (1,902 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 224,620 درهم (61,158 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % مسجلة 1905.30 دولار.