أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 أكتوبر 2022.. انتعاش محدود

شهدت أسعار الذهب انتعاشًا محدودًا خلال تعاملات اليوم السبت، في الإمارات بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انتعاش أسعار الذهب فى أسواق الإمارات، فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف المرتبطة برفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 194.44 درهم (52.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 170.14 درهم (46.32 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 145.83 درهم (39.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6.047 درهم ( 1.646 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 194.438 درهم ( 52.936 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 1643.90 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% لتستقر عند 1649.50 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 2.9% خلال الأسبوع.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.6% مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال دانييل غالي، محلل السلع في TD Securities، إن أسعار الذهب مرتبطة بشكل متزايد بالتحركات في الدولار، وقد تنخفض إلى ما يصل إلى 1600 دولار للأوقية.