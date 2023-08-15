أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 أغسطس 2023.. هبوط محدود

شهدت أسعار الذهب هبوطا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، فيما تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، ولكن العملة الأمريكية استفادت من عوائد السندات المرتفعة والمخاوف الاقتصادية للصين.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 224.98 درهم (61.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 196.86 درهم (53.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 168.74 درهم (45.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,997 درهم (1,905 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 224,979 درهم ( 61,260 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، ولكن العملة الأمريكية استفادت من عوائد السندات المرتفعة والمخاوف الاقتصادية للصين.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي يمكن أن تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1936 دولار للأوقية.

في غضون ذلك هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1905 دولار للأوقية.